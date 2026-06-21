Bazı insanlar vardır, hayatımızın en sağlam yerinde dururlar. Ne olursa olsun orada olduklarını bilirsiniz. Bazen çok konuşmazlar, bazen sevgilerini kolay kolay göstermezler ama en zor zamanlarda dönüp baktığınızda hep aynı yerde durduklarını görürsünüz.

Babalar biraz böyledir…

Yıllarca çalışırlar, yorulurlar, sorumluluk alırlar. Çocuklarının iyi bir hayatı olsun diye kendi yorgunluklarını çoğu zaman önemsemezler. Biz bir şey eksik yaşamayalım diye uğraşırken, kendi isteklerini ikinci plana atarlar. Çocukken bunun ne kadar büyük bir emek olduğunu anlayamayız. İnsan büyüdükçe bazı şeylerin farkına daha çok varıyor.

Bugün Babalar Günü…

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların, alınan hediyelerin ötesinde bir gün aslında. Bugün, hayatımız boyunca bizim için mücadele eden, düşsek de kalksak da yanımızda duran babaları hatırlama günü.

Bu vesileyle tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Evlatları için çalışan, emek veren, fedakarlık yapan bütün babaların hakkı ödenmez.

Ve son olarak…

Hayatı boyunca bizim için çalışan, çabalayan, emeğini esirgemeyen canım babamın da Babalar Günü kutlu olsun. Her zaman arkamda olduğunu biliyorum. Gücünü, desteğini ve sevgini hep hissettim. İyi ki varsın canım babacım…