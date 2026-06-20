İnsanoğlunun yeryüzündeki serüveni, özünde bir "sınırları aşma" hikayesidir. Doğanın getirdiği fiziki engellerden toplumların inşa ettiği görünmez duvarlara kadar, insan varoluşu her dönemde belli kalıpların içine sıkıştırılmak istenmiştir. Bize sunulanla, önümüze konanla yetinmemizi söyleyen o statükocu ses, tarihin her kırılma noktasında sesini yükseltir. Muktedirler, sistemler ve asırların getirdiği köhne alışkanlıklar hep aynı çizgiyi çeker önümüze: "Sana verilen budur, bununla yetin."

Ancak düşünme yetisini kiraya vermemiş insanın içindeki o kadim, o boyun eğmez itiraz tam da bu noktada devreye girer:

Neden bize verilenle yetinelim?

İnsanca yaşamak, yalnızca biyolojik bir varlığı sürdürmekten, sadece nefes alıp vermekten ya da dayatılan asgari standartlara boyun eğmekten ibaret değildir. İnsanca yaşamak; onurlu, özgür, adil ve potansiyelini sonuna kadar gerçekleştirebildiğin bir hayatın öznesi olabilmektir. Tam da bu yüzden, o hayatın sınırlarını ne bir kurum ne bir otorite ne de geçmişin doğmaları çizebilir. İnsanın yaşam hakkına ve onun niteliğine sınır çizmeye kalkışmak, onun varoluşsal özünü inkâr etmek demektir.

Toplumlar ve egemen sistemler, kendi konfor alanlarını korumak, kitleleri daha rahat yönetebilmek adına bireyin önüne her zaman kalın ve aşılmaz görünen çizgiler çeker. "Kaderin bu," "Sistem böyle işliyor", "Düzeni sen mi değiştireceksin?" ya da "Eldekiyle yetinmeyi bilmek gerek" gibi teslimiyetçi ön kabuller, insanın sorgulama yeteneğini ve daha iyisini arama arzusunu törpülemeyi amaçlar. Oysa insanı diğer tüm canlılardan ayıran yegâne özellik, verili olan dünyayı olduğu gibi kabul etmek yerine, onu anlama, eleştirme ve nihayetinde dönüştürme iradesine sahip olmasıdır.

Eğer insanlık tarihi boyunca sadece kendisine verilenle yetinseydi;

Ne karanlığı aydınlatan, cehaleti yıkan o ilk toplumsal meşaleler yakılırdı,

Ne adaletsizliğin hüküm sürdüğü çağlarda hukukun ve eşitliğin üstünlüğü aranabilirdi,

Ne de sanat, edebiyat ve felsefe insan ruhunun o derin acılarına, kimlik arayışlarına ve toplumsal çığlıklarına tercüman olabilirdi.

Sınırları reddetmek, bir şımarıklık, köksüz bir anarşi ya da körü körüne bir başkaldırı değil; tam aksine insanın kendi onuruna, emeğine ve varoluş amacına samimiyetle sahip çıkma eylemidir. Bize dayatılan sınırları kabul ettiğimiz an, kendi hikayemizin yazarı olmaktan çıkıp başkalarının yazdığı oyunun sıradan birer figüranına dönüşürüz.

Bugün modern dünya, bireyi yalnızlaştırırken bir yandan da onu tek tipleştirmeye, kalıplara dökmeye çalışıyor. Şehirler devasa beton bloklara, sokaklar ise insanın ruhunu ve kimliğini emen tek tip mekanlara dönüşüyor. İşte tam bu noktada, insanın içindeki o "protest ruh" estetik ve felsefi bir boyut kazanarak ayağa kalkar.

Sanatçı, şair ve yazar, toplumun hafızasını diri tutmakla görevli olan o adalet nöbetçileridir.

Sokaklar kimliksizleştirilmeye, insanın sesi bastırılmaya çalışılsa da, edebiyatın ve şiirin o dirençli damarı her zaman gerçeği fısıldamaya devam eder. Kalemini bir hafıza nesnesine dönüştürenler, egemenlerin çizdiği o dar sınırları kelimeleriyle parça parça ederler. Çünkü bilirler ki, asıl kimlik ve asıl özgürlük, bize sunulan o daracık koridorlarda değil; sınırların ötesindeki o uçsuz bucaksız insanlık onurunda saklıdır.

Umudun Diyalektiği: "Her Zaman Var Bir Çaresi!"

Hayatın getirdiği en ağır dayatmalar, en gri barikatlar karşısında bile teslim bayrağını çekmemenin arkasındaki en büyük itici güç, her zaman bir çıkış yolunun varlığına olan sarsılmaz inançtır. Bu, kuru bir iyimserlik değil, hayatın kendi diyalektiğidir. Her kilitli kapının bir anahtarı, her karanlık gecenin sabaha gebe bir şafağı olduğu gibi; insani haklar, özgürlükler ve adil bir yaşam için de "her zaman var bir çaresi!"

Çaresizlik, insanın arayışı bıraktığı yerde başlar. Oysa arayışın kendisi zaten çarenin ilk adımıdır."

Bu çare, gökten zembille inecek mistik bir mucizeyi ya da bir kurtarıcıyı beklemek değildir. Bu çare; insanın kendi aklında, vicdanında, toplumsal dayanışmasında ve en önemlisi de kelimelerinde gizlidir.

Bir şair şiirinin her bir dizisinde, bir yazar köşesindeki her bir kelimede o çareyi ilmek ilmek işler. Sınırlar ne kadar tahkim edilmiş olursa olsun, insanın insanca yaşama iradesi o barikatları aşacak yeni yollar, yeni diller ve yeni yöntemler bulur.

Çare; vazgeçmeyenlerin, yürümekten yorulmayanların ve "bitti" denilen yerden yeni bir başlangıç çıkaranların harcıdır.

Bize verilenle yetinmemek, yarını bugünden daha adil, daha özgür ve daha yaşanabilir kılmanın ilk ve en hayati adımıdır. Sınırlar, yalnızca onları aşma cesareti gösteremeyenler, zihnindeki prangaları kıramayanlar için gerçektir. İnsan, kendi sınırlarını sadece kendi potansiyeliyle, vicdanıyla ve vizyonuyla çizebilir; sistemlerin dayattığı dar kalıplarla değil.

Unutmamak gerekir ki, dünya üzerindeki en büyük insani dönüşümler, "Bu işin bir çaresi yok, artık çok geç" denilen o en karanlık anlarda, tek bir inançlı, güçlü ve samimi sesin "Hayır, her zaman var bir çaresi!" diyerek ayağa kalkmasıyla başlamıştır.

Hayat, dayatılan asgariyle yetinip uzlaşmak için çok kısa; insanca yaşama arzusunun ufku ise hiçbir sınır çizgisine sığmayacak kadar geniştir.

Kelimeler var oldukça, umut ve çare de daima var olacaktır.

Siz ne dersiniz?

Var bir çaresi!

Ne kadar yansa da gönül ateşte,

Küller içinden doğar bir yeni sesle.

Gece en koyuyken gelir bir hevesle,

Sabah var, umut var, var bir çaresi.!

Diz çökse de dağlar, eğilse başım,

Yine de pes etmem, susmaz savaşım.

İnce bir daldan yeşerir ağacım,

Toprak var, filiz var, var bir çaresi.!

Yitip giden düşler, kırık aynalar,

Gölgeme küsse de eski zamanlar.

Bir çocuk gülüşünde yeşerir umutlar,

Sevgi var, insan var, var bir çaresi.!

Çürümüş sandığın yerden bir filiz biter,

Bir damla suyla dirilir çöller.

Unutma, geçer bu kederli günler,

Hayat var, direnç var, var bir çaresi.!

29.03.2025