Türkiye, son yıllarda alışılmadık hava olaylarına tanıklık ediyor. Ancak bu kez yaşananlar, sıradan bir meteorolojik değişimden çok daha fazlasını anlatıyor. Bir yanda kuvvetli sağanak yağışlar ve sel riski, diğer yanda bunaltıcı sıcak hava dalgaları... Aynı hafta içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde adeta iki ayrı mevsim yaşanıyor.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bu durum yalnızca hava durumunu değil, yaşamın her alanını etkileyen önemli bir tablo ortaya koyuyor.

Eskiden mevsimler daha öngörülebilirdi. Yazın sıcak olacağı, baharın yağmurlu geçeceği bilinirdi. Bugün ise birkaç gün içerisinde sel, fırtına ve aşırı sıcaklıklar arasında gidip gelen bir iklim düzeniyle karşı karşıyayız. Bu değişim, iklim krizinin artık uzak bir gelecekten ziyade yaşadığımız günlerin gerçeği olduğunu gösteriyor.

Her kuvvetli yağışın ardından taşan dereler, su altında kalan yollar ve zarar gören tarım arazileri gündeme geliyor. Diğer tarafta yükselen sıcaklıklar nedeniyle kuraklık tehlikesi büyüyor, su kaynakları üzerindeki baskı artıyor ve orman yangını riski yükseliyor. Doğa bir yandan fazla suyla, diğer yandan susuzlukla mücadele ediyor.

Asıl dikkat çekici olan ise bu iki zıt tablonun aynı anda yaşanmasıdır. Bir bölgede insanlar sellerden korunmaya çalışırken başka bir bölgede sıcak hava nedeniyle serinlemenin yollarını arıyor. Bu durum, şehirlerin ve altyapı sistemlerinin yeni iklim koşullarına ne kadar hazır olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

Herşey allak bullak oldu günler dahi birbirini tutmuyor öğleye kadar sıcak öğleden sonra yağmurlu bir günü çok yaşar olduk.

İklim değişikliği; tarımı, ekonomiyi, enerji tüketimini, şehir planlamasını ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen stratejik bir konu haline gelmiştir. Yağışların düzensizleşmesi ve sıcaklıkların artması, önümüzdeki yıllarda daha sık karşılaşacağımız bir tablo olabilir.

Türkiye’nin aynı hafta içinde hem sel hem de sıcak hava dalgasıyla mücadele etmesi, aslında doğanın bize verdiği önemli bir mesajdır. Bu mesajı doğru okumak ve gerekli önlemleri zamanında almak zorundayız. Çünkü değişen yalnızca hava koşulları değil; yaşam biçimlerimiz, şehirlerimiz ve geleceğimizdir.