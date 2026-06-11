Büyüklerimizin dilinden sıkça dökülen bir söz vardır: “Nerede o eski günler?” Bu söz, sadece geçmişe duyulan özlemi değil, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş birçok güzel değerin ardından duyulan hüznü de anlatır. Gerçekten de günümüzde insanlar bir arada yaşamasına rağmen birbirinden giderek uzaklaşmış, teknolojik olarak yakınlaşırken gönül bağları bakımından mesafeler artmıştır.

Eskiden komşuluk ilişkileri hayatın en önemli parçalarından biriydi. Bir evde pişen yemek komşuya gönderilir, hasta olanın kapısı çalınır, ihtiyaç sahibi olanın derdi paylaşılırdı.

Akrabalık bağları da çok daha güçlüydü. Amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, kuzenler sık sık bir araya gelirlerdi. Özel bir sebep olmasa bile insanlar birbirlerini ziyaret eder, hâl hatır sorar, birlikte vakit geçirirdi. Büyüklerin elleri öpülür, duaları alınır, aile büyükleri saygının ve sevginin merkezinde yer alırdı.

Dinimizin de önemle üzerinde durduğu sıla-i rahim, yani akrabalık bağlarını koruma ve sürdürme anlayışı günlük hayatın doğal bir parçasıydı. İnsanlar kilometrelerce yol giderek akrabalarını ziyaret eder, uzun zamandır görüşemedikleri yakınlarıyla hasret giderirdi. Bu ziyaretler sadece bir gelenek değil, aynı zamanda sevginin, saygının ve vefanın göstergesiydi.

Bayramlar ise bambaşka bir anlam taşırdı. Bayram sabahları erkenden kalkılır, en güzel kıyafetler giyilir, camilerde bayram namazı kılınırdı. Ardından aile büyükleri ziyaret edilir, eller öpülür, dualar alınırdı.

Çocuklar bayram harçlığı almanın heyecanını yaşar, ev ev dolaşarak bayramlaşırdı. Bayramlar insanların birbirleriyle buluştuğu, kırgınlıkların sona erdiği, sevginin ve kardeşliğin güçlendiği özel günlerdi.

Ne yazık ki zamanla birçok şey değişti. Eskiden saatler süren ev ziyaretlerinin yerini kısa telefon görüşmeleri, hatta bazen yalnızca mesajlar aldı. İnsanlar aynı şehirde, aynı mahallede yaşamalarına rağmen aylarca birbirlerini görmez hâle geldi.

Bayramların anlamı da büyük ölçüde değişmeye başladı. Eskiden bayram denildiğinde akla aile büyüklerini ziyaret etmek gelirken, bugün birçok insan için bayram tatil fırsatı olarak görülüyor. İnsanlar bayram günlerini akraba ziyaretleriyle geçirmek yerine turistik bölgelere gitmeyi tercih ediyor. Elbette dinlenmek ve seyahat etmek doğal bir ihtiyaçtır; ancak bayramların asıl ruhunu oluşturan ziyaretler, kucaklaşmalar ve gönül bağları giderek zayıflıyor.

Misafirlik kültürü de eski canlılığını kaybetti. Eskiden insanlar evlerinde ağırlanır, sofralar kurulur, uzun sohbetler edilirdi. Şimdi ise buluşmalar çoğu zaman kafelerde veya çay bahçelerinde gerçekleşiyor. Bu tür buluşmaların da değeri vardır; ancak ev ortamındaki samimiyet, aile sıcaklığı ve içtenlik çoğu zaman aynı şekilde hissedilmiyor. İnsanlar birlikte vakit geçirseler bile bazen telefon ekranlarına daha fazla bakıyor, gerçek sohbetler giderek azalıyor.

Büyüklerimiz bütün bu değişimleri gördüklerinde derin bir özlemle geçmişi hatırlıyorlar. Çünkü onlar insanların birbirine daha çok değer verdiği, akrabalık bağlarının daha güçlü olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha sıcak yaşandığı dönemlere tanıklık ettiler. Onlar için zenginlik sadece para değildi; dostluk, vefa, muhabbet ve dayanışma da en büyük servetti. Bugün ise birçok insan kalabalıklar içinde yalnızlık yaşıyor. Etrafında yüzlerce kişi olsa da derdini paylaşabileceği, kapısını çalabileceği insan sayısı giderek azalıyor.

Bu durum elbette tamamen umutsuz bir tablo değildir. Kaybolan değerleri yeniden canlandırmak bizim elimizdedir.

Akrabalarımızı aramak, ziyaret etmek, büyüklerimizin gönlünü almak, komşularımızla ilgilenmek ve çocuklarımıza bu değerleri öğretmek mümkündür.

Belki zaman geriye dönmeyecek, eski günler aynen geri gelmeyecek. Ancak o günlerin güzelliklerinden ilham alarak bugünümüzü daha anlamlı hâle getirebiliriz. Çünkü insanı mutlu eden şey sadece maddi imkânlar değil; sevgi, saygı, vefa ve paylaşmadır. Büyüklerimizin “Nerede o eski günler?” diye sormasının sebebi de tam olarak budur. Onlar aslında geçmişte kalan yılları değil, o yılların taşıdığı samimiyeti, kardeşliği, muhabbeti ve insanlığın sıcaklığını özlemle hatırlamaktadırlar.

Dileğimiz odur ki, insanlar yeniden birbirlerinin kapısını çalsın, akrabalık bağları güçlensin, komşuluk ilişkileri canlansın, bayramlar gerçek anlamıyla yaşansın ve gelecek nesiller de sevgi, saygı ve vefa dolu bir toplumun içinde büyüsün. O zaman belki bir gün büyüklerimizin dilindeki o hüzünlü soru yerini şu cümleye bırakır: “Çok şükür, güzel değerlerimizi yeniden hatırladık.”

Hata hep onlarda değil, bu insanları biz yetiştirdik bunuda unutmamak lazım. VESSELAM