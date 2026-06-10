KUZEY KUTBU üzerinde garip dalgalanmalar , sıra dışı hava olayları ve bir süredir kendilerini sıklıkla gösteren AKILLI ve bir disiplin içerisinde hareket eden parlak ışık topları , kürecikler tıpkı geçmişte yaşanan şiddetli doğa olayları öncesi ve 2020 yılı pandemi başlangıcında olduğu gibi şimdilerde okyanusların içerisinde, ayrıca yanardağlar ve özellikle kuzey kutbu üzerinde, parlak ışıklar eşliğinde yeniden aktif bir konuma geçmeleri , uydudan görüntülenmeleri ve bir faaliyet içerisinde olabilme ihtimalleri gezegende tehlike çanlarının çoktan çalmaya başladığının bir işareti olabilir.

Dünya XX. yüzyıl KARMA döngülerini yaşamaya devam ediyor. Yeni dünya düzenine geçiş ve kabuk değiştirme operasyonu için büyük sıçrama çok sancılı olacak. İlerleyen günler içerisinde dünya yine karışık bir konumda olacak, yeni başlangıçlar, sistem değişiklikleri ve uluslararası ilişkiler çarpık ve bozuk bir sürece doğru sürüklenerek kontrol mekanizmalarının bilinç kaybıyla birlikte birçok bölgede şiddetli olayların başlamasına hedef ve neden olabilir.

Gezegenin karma döngülerinin TEHLİKELİ VİRÜSLERİ aktif konuma geçireceğini daha önce belirtmiştim. Toplu ölümlerin artış göstereceği ve dünya nüfusunun büyük bir kısmının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemlerde dğnyanın dört bir tarafından yüzbinlerce insanın bir araya geleceği 2026 dünya kupası çok tehlikeli konumda olacak. Özellikle 8, 17, 19, 20, 27 ve 30 haziran tarihlerine dikkat çekmek istiyorum.