GEMİNİD meteor dalgaları yılın son zamanlarında gezegendeki muhteşem finallerini gerçekleştirdi. Uluslar arası teknoloji , haberleşme , diplomasi ağları , yukarıdan gelen uydu sinyalleri ve insanlık için hayati önem taşıyan tüm enerji kaynaklarıyla ilgili 2026 yılının henüz başlarında travmatik sarsıntılar yaşatacak gelişmelerin başlamasına neden oldu.

GEZEGENİN karma döngüleri kuşağı içerisinde sıradışı karışık olayların şiddetinin artarak başka bir boyuta evrileceği ve melek maskesi altında TANRICILIK oynamaya çalışan aldatıcı ŞEYTANİ enerjilerin dünyanın başına büyük bela olacağının işaretleri yeterince belirgin bir konumda. Özellikle 16 ve 29 tarihleri arası SU , ATEŞ ve METAL enerjilerinin üçgeni içerisinde gezegenimiz geçmişiyle yüzleşmeye devam edecek.

Karanlıklar ardında faaliyetlerini sürdüren oluşumlar , kendilerini ifşa etmekten çekinmeyecek; Dünyayı tanınmaz hale getirme , şekillendirme ve yeniden güncelleme operasyonlarına AMANSIZCA devam edecekleri bir döneme giriyoruz. Öncelikli olarak ŞUBAT ve NİSAN aylarına dikkat çekmek istiyorum. İnsanlığın yeniden UYANIŞ süreci başlatması kurtuluşu olacak.