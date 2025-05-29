YENİ DÜNYA - ESKİ DÜNYA:



Bu ikilem içerisinde sıkışıp kalmış insan canlısı tüm kazanımlarını, değerlerini, özgürlüklerini, güvencelerini kaybetme riskinin büyük olabileceği bu dönemde ayakta ve hayatta kalma mücadelesini her zamankinden çok daha güçlü vermek zorunda; DOĞAL yaşam kaynakları hızla tükeniyor, çok yakın gelecekte açlık, kıtlık, yıkıcı VİRÜSLER ve toplu ölümler, başı ve sonu belli olmayan, bitmeyen SAVAŞLAR baş gösterecek; Dünya 2012 yılında başlayan KARMA döngüleriyle birlikte 2028 yılında tepe noktasına ulaşacak.



Beklenen yıkıcı felaketin arifesinde çok zor zamanların yaşanacağı gerçeğinin farkına bir an önce varmak ve buna göre şekil almak gerekiyor. İlerleyen günler 27 mayısta başlayacak ve özellikle 3 hazirana kadar sürecek dönem mavi küre genelinde gizlilikler, karanlık enerjiler ön planda olacak. Kafa karıştırmacalar, akıl oyunları, yanlış yönlendirilmeler, akvaryum içerisindeki balıklar misali panik havası estirme gibi HASTALIKLI bir süreç gezegeni bekliyor.



8 ve 29 haziran tarihleri arası GÜNEY eksenli gerilimler, bu zamana kadar duyulmayan, görülmeyen olayların patlak vermesi , şaşırtıcı gelişmeler, iletişim ağlarındaki karışıklıklar gündeme gelebilir. ATEŞ, METAL ve SU enerjilerinin birbirleriyle uyumsuz iletişimleri, beklenmedik, tehlikeli olayların habercisi olabilir.