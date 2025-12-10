KOSMOS'DAN gelen uyarıcı , gözlemci , kontrolcü enerjilerin trafiğindeki artış gezegende TEHLİKE çanlarının çalmaya başladığının katıksız bir işareti; Mavi kürenin koruma kalkanı hiç olmadığı kadar zayıf ve dışarıdan gelen çok yönlü etkileşime karşı açık konumda. Çok yakın zaman içerisinde yaşanacak olağan dışı fenomenlerin tüm canlı popülasyonunu negatif yönlü etkisi altına alacağı kaçınılmaz.

Çetrefilli yılan yılının sonlarına yaklaşırken KÜRESEL gerilimlerin , karışıklıkların sert bir başlangıç yapacağını söyleyebilirim. Aralık ayı içerisinde 7-18 ve 21-29 tarihleri başrolde olacak. Oyun kurucular ve ayrıca kendilerini gezegenin tek hakimi zanneden egosantrik insan canlıları yine iş başında olacak, ancak bu sefer oyunlarının bozulma olasılığı çok yüksek. Haberleşme ve iletişim ağlarındaki sarsıntılar gerek ekonomik ve gerekse sosyal içerikli alanlara bağlı yaşamı olumsuz yönlü çember içine alabilir. TABİATA karşı gelmenin bedeli çok ağır olacak ve o her zaman istediğini almaya , bildiğini okumaya ve köklü değişimler yaratmaya devam edecek.

2026 ATEŞ-AT yılına girerken her şey bambaşka boyuta evrilecek.