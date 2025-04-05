y'ın karanlık yüzündeki gizli kontrol enerjileri dünya gezegeni üzerindeki varlıklarını daha güçlü bir boyutta hissettirmeye başladı.

2012 yılında yapılan keşifler yukarıdaki faaliyetlerin artış gösterdiği ve buna bağlı olarak gezegenin birçok bölgesinde önemli ölçüde hızlı bir değişim süreci başladığı ve sıra dışı olayların yaşandığına dair olağan üstü kanıtlar kayıtlara geçti ancak isimlerini deklare etmek istemediğim birkaç oluşum üstünü kapatmaya ve konuyla ilgili insanlığa yanlış algı vermeye devam ediyor. Pek yakında dünya gezegeniyle ilgili gerçeklerle yüzleşme ve tanışma faslımız başlayacak.

Pek yakında dünya gezegeniyle ilgili gerçeklerle yüzleşme ve tanışma faslımız başlayacak.

Nisan ayı içerisinde 10 , 19 , 24 , 29 tarihleri dikkat çeken günler olarak ön plana çıkıyor. SAVAŞ ve BARIŞIN düellosuna şahit olacağız. ATEŞ , METAL ve SU enerjilerinin güçlü katkılarıyla birlikte ülkeler ve liderler arası gerilimli sıcak gelişmeler ATEŞİN altını harlama hevesli aktörlerin ön plana çıkması ve beraberinde Ortadoğu başta olmak üzere belli başlı ülkelerin içerisindeki ÇATIŞMALARIN , ani parlayan olayların tetiklenmesine neden olabilir. Dünya genelinde bölgesel yangın felaketlerinin baş göstereceği bir dönem yaşayacağız ayrıca karanlık ve aydınlığın artık bir kararda buluşma girişimleri tehlikeli oyunların oynanmasına engel olabilir.

