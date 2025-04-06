Başkan Trump Seçim kampanyasında vadettiği ABD'ye yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerinde büyük artış yapılacağını sonunda duyurdu:

5 Nisan'dan itibaren tüm ülkelerden yapılan ithalata %10'luk bir "temel" gümrük vergisi ve 9 Nisan'dan itibaren aşırı gümrük vergisi veya gümrük dışı engellere sahip olduğu düşünülen belirli ticaret ortaklarına daha yüksek "karşılıklı" oranlar uygulanacak. Duyurulan tarifeler arasında Çin'e %34, Japonya'ya %24, Avrupa Birliği'ne %20 ve İsviçre'ye %31 yer almakta. Kanada ve Meksika'dan uyumlu mallar şimdilik muaf tutulacak. Trump ayrıca daha önce duyurulan otomobil ithalatlarına %25 tarifeleri yineledi. Teknik dökümanlarda, bakır, ilaçlar, külçe, kereste ürünleri ve enerjinin yanı sıra ABD'de bulunmayan diğer bazı mineraller için muafiyetler getirilmişti.

Trump, ABD'nin ticaret ortaklarının ABD ihracatına uyguladığı tahmini tarife ve tarife dışı engellerin yarısı kadar karşılıklı tarife uygulayacağı ilkesini açıklarken, ticaret ortaklarını müzakerelere davet etti ancak bunun daha düşük tarifeler veya tarife dışı engeller veya ABD'ye ek iç yatırım gerektireceğini belirtti.

Hisse senedi piyasası vadeli işlemleri duyuruya olumsuz tepki verdi, S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones ciddi düşüşler yaşadı. Tahvil getirileri biraz düştü, yatırımcılar tarifelerin enflasyonist etkisinden ziyade büyüme risklerine odaklanmış gibi görünmekte. Dolar çoğu büyük para birimine karşı marjinal olarak güçlendi, ancak Meksika pesosu ve Kanada doları başlangıçta kazanılan muafiyete yanıt olarak yükseldi. Altın da rekor seviyelerine yükseldi.

Önümüzdeki haftalarda Beyaz Saray'ın yürütme yetkisinin mahkemelerde sorgulanmasını beklenmekte. Trump, daha önce ekonomik politikada böylesine kapsamlı değişiklikleri duyurmak için kullanılmamış olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) kullanarak tarifeleri duyurdu. Dahası, işletmelerin lobi faaliyetlerini yoğunlaştırması da şaşırtıcı olmayacaktır. Ekonomik maliyetler arttıkça tarifeleri hafifletmeye yönelik siyasi baskının da artacağı kuvvetli bir ihtimal.

Uluslararası piyasalar tarifelerin Trump tarafından duyurulan seviyelerden daha düşük olacağını bekliyorlardı. Trump bizzat müzakereleri davet etti ve Hazine Bakanı Bessent duyurulan tarifelerin “sayıların en üst noktası” olduğunu ve ülkelerin tarifeleri düşürmek için adımlar atabileceğini söyledi. Ancak bu süreç muhtemelen zaman alacaktırö ve yakın vadede, ABD'nin "karşılıklı" tarifeler koyma ilkesi, diğer ülkeler misilleme yaparsa bazı tarife oranlarının artması anlamına gelecektir. İlk adımı da Çin attı, tepkisi Amerikan mallarına 10 Nisan tarihinden itibaren ekstra 34% tarife uygulayacağını belirtmek oldu. Bunun ve benzeri adımların ikinci ve üçüncü çeyrekte büyümede tarifeyle ilgili bir yavaşlama anlamına gelmesini beklemek yanlış olmaz.

Trump yönetiminin eylemleri, ABD'nin etkin tarife oranını zaten %2,5'ten yaklaşık %9,0'a, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıkarmıştı. İlk tahminlere göre duyuruların etkin tarife oranını yaklaşık 15 artırarak yaklaşık %25'e çıkaracağını gösteriyor. Tarifeler yıl sonuna kadar azaltılsa bile, yakın vadeli şok ve ilişkili belirsizlik ABD ekonomisinde yakın vadeli bir yavaşlamaya yol açabilir ve 2025 yılı tam yıllık büyümesini %1'e yakın veya altına düşürebilir. Ayrıca piyasalar Amerikan Merkez Bankasının 2025'in geri kalanında 75-100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklemekte. Trump tarife savaşını başlatmasına başlattı ama maalesef zayiatın kendi halkına yansıyacağını bilmekten aciz bir Başkan.