Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, 36 küresel ve çoğu Batılı ülkeden oluşan bir koalisyon- Kanada, 27 Avrupa Birliği (AB) üye devleti, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri - Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksini bozmak ve gelişmiş teknolojilere erişimini kısıtlamak için tasarlanmış olağanüstü bir dizi koordineli ekonomik ihracat kontrolü ve yaptırımı uygulamaya başladı.

Avustralya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak kendi yaptırımlarını uyguladı. İhracat yasakları yarı iletkenlere, bilgisayarlara ve bilgi işlem makinelerine, iletişim, bilgi güvenliği ve nakliye ekipmanlarına, uçaklara ve uzay araçlarına, hassas ve optik aletlere, lazerlere ve sensörlere odaklanmakta. İhracat kısıtlamaları daha sonra Rusya'nın savaş çabalarını desteklemek için potansiyel olarak kullanılabilecek ikili kullanım teknolojilerini hedef alacak şekilde genişletildi. Özellikle Amerika ve AB, Rusya'ya karşı yaptırımları sıkılaştırmaya devam etti ve ikincil yaptırımları devlet yönetimi araçları olarak uygulayarak ihracat yasaklarının atlatılması ve önlenmesine özen verdi. Bu önlemler, ticaret yaptırımlarını aşan bağlantısız ülkelerdeki işletmelere uygulanan sınır ötesi yaptırımları da içermekte. Son Amerikan sınır ötesi yaptırımları ayrıca, ABD yargı yetkisi dışında gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere Rusya'nın askeri-endüstriyel üssünü destekleyen yabancı finans kuruluşlarını da hedef almakta.

Bahsedilen ihracat yasakları genellikle her yeni kısıtlamanın yeni ticaret yönlendirme planlarına veya yaptırımların geçici çözüm çabalarına yol açtığı bir nevi kedi-fare kovalaması olarak görülüyor. Yaptırımlar koalisyonu boşlukları kapatma ve yaptırımları güçlendirme çabalarını yenilemiş olsa da bağlantısız ülkelerden ticaret yönlendirme ithalatları, göze çarpmayan doğrudan veya dolaylı yeniden ihracatlar veya sahte transit yoluyla ihracat yasaklarını asma çabaları hala devam etmekte ve çeşitli ihracat yasaklarını aşmayı başardığı söylenebilir. Yaptırım koalisyonu ihracat kontrollerini her artırdığında, Rusya ve ortakları bunları atlatmanın yeni yollarını buluyor.

Ekonomik ambargonun etkisini dört ana sonuç ile saptayabiliriz. İlk olarak, Rusya'ya uygulanan ihracat yasaklarının hem Rusya'da hem de yaptırım uygulayan ülkelerde GSYİH'de düşüşlere yol açtığını, GSYİH'nin geri kalan dünya ülkeleri üzerindeki etkilerinin ise geleneksel ticaret yönlendirme etkileri, geçici çözümler ve yeniden ihracat faaliyetleri nedeniyle olumlu olduğunu göstermekte.

İkinci olarak, yeniden ihracat teşviki- bağlantısız ülkeler aracılığıyla yaptırımları atlatma- özellikle üst düzey ürünler için belirgin. Üçüncüsü, birincil ihracat kontrollerinin sıkılaştırılması, geçici çözümler ve yaptırımlardan kaçınma teşvikini artırmakta. Dördüncüsü, çok katmanlı ihracat yasaklarının uygulanmasının yeniden ihracat teşvikini azalttığını ve Rusya'nın ileri teknoloji mallarına erişimini engellediğini ortaya koymakta. Yeniden ihracat, malların kısa vadeli mülkiyetine sahip bir şirket tarafından ithal edilen mallar olarak tanımlanırken. Gümrükten geçtikten sonra, mallar daha sonra herhangi bir özel sanayi işleme tabi tutulmadan ihraç edilmekte. Tek amaç, tabii ki Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmaktır.