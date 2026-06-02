Krugman için özellikle önemli bir tartışma konusu, "fiili darboğazlar" olarak adlandırılabilecek durumların ortaya çıkması. Bu durum en önemli sonuçlarından birine yol açıyor: Kritik malların birden fazla yerde üretilmesini sağlamaya yönelik politikalar için meşru bir gerekçe var, ki bu durum ek maliyetler getirse bile düşünülmeli. Geleneksel ekonomik modeller verimlilik ve uzmanlaşmayı vurgularken, dayanıklılık ve güvenliğin giderek daha önemli hedefler haline geldiğini öne sürüyor. Bu nedenle hükümetlerin stratejik öneme sahip ürünlerin yerli üretimini desteklemesi veya güvenilir ortaklar arasında çeşitlendirmeyi teşvik etmesi gerekeceği fikri ortaya atılıyor. Bu tür politikalar, tamamen piyasa odaklı yaklaşımlardan bir sapmayı temsil eder, ancak jeopolitik rekabetin hâkim olduğu bir dünyada giderek daha gerekli görülmekte.

Değerlendirmelerinde gümrük vergilerinin değişen rolünü de ele almakta. Gümrük vergileri, sadece yerli sanayileri koruma araçları olarak görülmek yerine, daha geniş bir ekonomik devlet yönetimi çerçevesine yerleştiriliyor. Gümrük vergileri artık ihracat kontrolleri, sübvansiyonlar, stoklama, yatırım kısıtlamaları ve sanayi politikası gibi daha geniş bir araç setinin parçası haline geldiği belirtiliyor. Bu önlemler giderek daha çok sadece ekonomik amaçlardan ziyade stratejik amaçlara ulaşmak için kullanılmakta. Bu nedenle ticaret politikası, birkaç on yıl öncesine kadar alışılmadık görünecek şekillerde ulusal güvenlik politikasıyla iç içe geçmiş durumda.

Önemli bir tema, mevcut uluslararası kuralların ve kurumların bu yeni gerçekleri yönetmedeki yetersizliği. Yakın gelecekte kapsamlı bir uluslararası anlaşmanın veya büyük uzlaşmanın ortaya çıkacağına dair şüphelerini dile getiriyor. Daha önce uluslararası ekonomik ilişkileri yöneten istikrarlı, kurallara dayalı ticaret sistemi, çağdaş zorlukların üstesinden gelmede daha az yetenekli görünüyor. Sonuç olarak, hükümetler algılanan zaaflara karşı kendilerini korumak için giderek daha bağımsız hareket ediyorlar.

Etkin uluslararası koordinasyonun yokluğunda, ülkelerin büyük ölçüde savunma önlemlerine güvenmeleri bekleniyor. Stoklama, en önemli araçlardan biri olarak tanımlanıyor. Hükümetler ve firmalar, gelecekteki aksaklıklara karşı risklerini azaltmak için kritik malzeme ve bileşenlerin stoklarını oluşturuyor. Hükümetler yerli üretimi teşvik etmek ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla sübvansiyonları da daha yaygın hale getiriyor ve bu politikaların önümüzdeki yıllarda ekonomik stratejinin standart özellikleri haline gelmesinin muhtemel olduğunu öne sürüyor.

Ancak, bu tür önlemlerin yaygın olarak benimsenmesi yeni riskler yaratmakta. Endişelerden biri, yanlış anlama ve tırmanma olasılığı. Savunma amaçlı alınan önlemler, diğer ülkeler tarafından çatışma hazırlığı olarak da yorumlanabilir. Örneğin, büyük ölçekli stoklama, askeri niyetler konusunda şüphe uyandırabilir. Bu tür algılar karşılıklı tepkilere yol açarak, güvensizlik ve rekabetçi davranış döngüsü yaratabilir. Bu dinamiklerin kendi kendini gerçekleştiren bir döngüye dönüşebileceği ve güvenlik artırma çabalarının nihayetinde gerilimleri artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu tehlikeleri azaltmak için şeffaflığı, iletişimi ve ortaklar arasında iş birliğini savunuyor. Hükümetler mümkün olan her fırsatta eylemlerini açıklamalı ve müttefikler ve güvenilir ülkelerle koordinasyon sağlamalı. Ona göre direnç oluşturmak çaba ve yatırım gerektirir, ancak yanlış hesaplama riskini azaltmak için tasarlanmış diplomatik girişimlerle desteklenmeli.

Son ve belki de en önemli argümanı Çin ile ilgili. Çin'in yarattığı zorluk, gelişmiş ekonomilerin karşı karşıya olduğu en önemli ticaret politikası sorunu. Argüman, ülkelerin müttefikleriyle gümrük vergisi anlaşmazlıklarına girmek yerine, Çin'e olan ekonomik bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkları gidermeye odaklanmaları gerektiği. Bu bakış acısına göre, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ortakları arasındaki ticaret çatışmaları, dikkatleri ve kaynakları daha önemli olan dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma ve Çin ile stratejik rekabeti yönetme görevinden uzaklaştırdığı için verimsiz.

Bu nedenle önerilen yaklaşım, benzer düşüncelere sahip ülkeler arasında koordineli eylem. Hükümetler, müttefiklere karşı tek taraflı gümrük vergileri uygulamak yerine, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek, aşırı bağımlılıkları azaltmak ve kritik mallar için alternatif kaynaklar geliştirmek üzere birlikte çalışmalı. İş birliği maliyetleri düşürecek, etkinliği artıracak ve kolektif direnci güçlendirecektir. Çin ile uzun vadeli ekonomik rekabetin bir şekilde devam etmesinin muhtemel olduğunu ve bu nedenle ortaklar arasındaki iş birliğinin giderek daha önemli hale geldiğini öne sürüyor.

Genel olarak Krugman, verimliliğin önemli olmaya devam ettiği ancak artık tek hedef olmadığı bir uluslararası ticaret vizyonu sunmakta. Ekonomik güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı, endüstriyel kapasite ve stratejik özerklik merkezi hususlar haline gelmiş. Tarifeler ve ticaret kısıtlamaları sadece ekonomik araçlar olarak değil, daha geniş jeopolitik rekabetin bileşenleri olarak görülmekte. Siyasi karar verenler için zorluk, uluslararası ticaretin faydalarından vazgeçmeden dayanıklılığı artırmak, müttefikler arasında iş birliğini sürdürmek ve küresel ekonomiyi daha da istikrarsızlaştırabilecek gerilimlerin tırmanmasını önlemekte.