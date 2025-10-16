Hayvanları yaşamına can olarak katan bir hayvan dostu insanın en büyük korkusu hiç şüphesiz, canından bir parça olan canı, seyahatlerde uçağın kargo bölümüne vermek zorunda kalmasıdır. Nasıl ki, çalışan bir ebeveynin kreşe bırakmaya mecbur kaldığı canından bir parça olan evladını kreş çalışanına teslim ederek işine gitmesi bir çaresizlikse, yaşamlarımızı varlıklarıyla kutsayan hayvanları, canlarımızı, yani evlatlarımızı uçağın kargo bölümüne teslim etmek de aynı derecede bir çaresizliktir.

İkisi de evlat değil midir? İkisi de ebeveyninin şefkatine, bakımına, ilgisine, sevgisine muhtaç yavrular değil midir? Kreşte de uçakta da tam gün sürebilen yoğun, yorucu ve türlü kazalara, risklere açık, uzun zamanlı bir süreç söz konusudur. Düşünün ki, iş çıkışında almaya gittiğiniz evladınız kreşte yok. Hiçbir yerde yok. Size evladınızın kaybolduğu söyleniyor. Ne hissedersiniz? Tam olarak ne yaşarsınız? Korkunç bir tablo değil mi? İşte tam bu noktada iletişim biliminin en önemli öğesi “empati” devreye giriyor. Çocuğunu kaybeden bir anne-baba ile kedisini, köpeğini veya bir başka canı kaybeden bir anne-baba arasında fark yoktur. Empati becerisi gelişmiş bireyler bunu çok iyi bilirler.

Tunus’tan Ankara’ya olan aktarmalı uçuşta uçağın kargo bölümünde yolculuk yapan kedi Tekila’nın sahibine teslim edilmediği, kedinin kaçtığının söylendiği haberler medyada yer alıyor. Ancak kedinin kafesinin sahibine teslim edilmediği, kargo bölümündeki diğer kedinin ise kırılmış olan kafesiyle teslim edildiği iddia ediliyor. Bu noktada soru işaretleri elbette ki artıyor. Hava yolu şirketi, kedinin sahibine yazılı bir belge ile açıklama sağlamış mıdır? Kaybolduğu ifade edilen kedinin kırık kafesi sahibine teslim edilmiş midir, edilmediyse neden edilmemiştir? Kamera kayıtları mevcut mudur? sorularının yanıtlarının şeffaflık ilkesi ile acilen yanıtlanması kamuoyu nezdinde büyük önem taşımaktadır. İletişim bilimi için, en mühim konuların başında kurumsal itibar ve prestij gelmektedir. Kurumsal itibarın sağlanıp korunabilmesinin ise şeffaflık ilkesinin yerine getirilmesinden ve geri bildirime ne ölçüde değer verildiğinden geçtiğini bugün artık bizler çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu konunun acilen yetkili birimler tarafından belgeli biçimde açıklığa kavuşturulması son derece önem taşıyor. Ek olarak, günümüz teknoloji çağında nasıl ki çocuklarımızı kreşlerinde kameralardan izleyebiliyorsak ve izlememiz de zaten zorunlu bir ihtiyaç ise, can güvenliklerinin sorumluluğunu taşıdığımız hayvanlarımızı da uçuş esnasında kameralardan izleyebiliyor olmak günümüz çağının artık bir gerekliliğidir.

Bu nedenle kargo bölümünde seyahat etmek zorunda kalan hayvanlarımızın yeni bir uygulama ile, uçuş öncesinde ve uçuş esnasında kayıt altında tutulması ve bunu şeffaflıkla izleyebilmemiz muazzam bir demokratik, eşitlikçi ve yenilikçi bir hareket olacak ve hava yolu şirketine önemli ölçüde itibar, güven ve prestij kazandıracaktır. Bu nedenle, bu yeni kova çağının elzem yeni atılımı amacıyla hava yolu şirketlerini ivedilikle pozitif netice gereksinimi için harekete geçmeye naçizane davet ediyorum.