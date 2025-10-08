İletişim ve Doğa

Merhaba Kıymetli Okuyucular, Ekim doğumlu birisi olarak, benim için en güzel aylardan birinde, doğuştan doğa aşığı kimliğim ile, Türkiye’mizin doğası için tehlikeli derecede mühim bir konuda sizlerle buluşmak istedim: “Sekiz dişli kabuk böceği.” Günümüzde böceklerin 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Sekiz dişli kabuk böceği ise istilacı bir tür böcek ve ladin ormanlarını hedef aldığı için bu ormanların “en tehlikeli böceği” olarak nitelendiriliyor. Yaz aylarında Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yaptığım ziyaretlerin birinde, doğa harikası cennet köşe Artvin ili Şavşat İlçesi’ndeki güzelim ladin ormanlarının bölge bölge kupkuru kaldığını, adeta kelleştiğini görünce dehşete kapıldım. Metrelerce yükseklikte o görkemli güzellikteki masalsı ağaçların kuruyup kaldığını görmek içimde büyük bir hüzne sebep oldu. Araştırdığımda fark ettim ki; bu konudaki çalışmalar oldukça kısıtlı, ama karşımızdaki çok büyük bir savaş. “Küçük bir böcek ile hektarlarca dönüm orman denklemi”ni geleceğimizin emanetleri genç nesiller için “bugün, şimdi, şu anda” çözmek zorundayız. Eğer bu böcek türü ile savaşı kazanamazsak; ormanlarımızı, ciğerlerimizi, yani aslında her şeyimizi kaybedebiliriz. Yetkililerin zoologlar ile acilen güçlü bir biyolojik savaşla harekete geçmesi gerekmekte. Bu böcek ile doğal olarak savaşabilecek tek türün “terminatör böcek” adıyla laboratuvarlarda üretilip 2019 yılında ormana bırakıldığını okudum. Ancak ne kadar yeterli idi? Cennet köşemiz Doğu Karadeniz’in mis ormanlarını kaybetmeden önce ivedilikle acil bir kriz planı ile harekete geçmemiz müthiş derecede elzem.