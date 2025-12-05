Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, kültür ve sanat temelli önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geleneksel Türk hikâye anlatıcılığının güçlü temsilcilerinden Meddah Nalân Tunga Pehlivan, öğrencilerle buluşarak meddahlık sanatını sahne üzerinde başarıyla canlandırdı.



Geleneksel Sanat Eğitimle Buluştu

Gösteri öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Pehlivan’ın: tek kişilik performansı, karakter geçişlerindeki ustalığı, ses, mimik ve doğaçlama kullanımı sahneye güçlü bir anlatım kattı. Salon, gösteri boyunca kahkaha ve dikkat arasında canlı bir atmosferle doldu.

Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kültür ve değer boyutunun sahneye taşınması bakımından anlamlı bir örnek oluşturdu.

Maziden Atiye Uzanan Bir Köprü

Meddahlık geleneğinin mizah, mesaj ve sözlü anlatı gücü sayesinde öğrencilerimiz, maziden atiye uzanan kültürel bir yolculuk yaşadı.

Dil bilinci, gelenek farkındalığı ve estetik duyarlılık öğrencilerimizde pekişti.

Katılım ve Teşekkür

Etkinliğimize katılım sağlayarak bizleri onurlandıran Çiçekdağılilar ve Yerköylüler Dernek Başkanı Sayın Teoman Kızılırmak’a teşekkür ederiz.

Programın planlanması ve yürütülmesinde emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Özellikle koordinasyon sürecinde gösterdiği gayret nedeniyle Tuğba Aydın Kılıç öğretmenimize ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.



Programın sonunda, meddahlık sanatına katkıları ve öğrencilerimize sunduğu anlamlı performansı dolayısıyla Nalân Tunga Pehlivan’a, Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müdürü Fatih AŞKIN tarafından plaket takdim edildi.



Programda konuşma yapan Okul Müdürü Fatih AŞKIN şu ifadelere yer verdi:

“Bugün okulumuzda değerli bir kültür ve sanat etkinliğini gerçekleştirdik. Meddahlık, geleneğin geleceğe aktarıldığı güçlü bir mirastır.

Bu etkinlik ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kültürel yaklaşımını sahneye taşımış olduk. Öğrencilerimizin hem akademik hem kültürel gelişimini destekleyen faaliyetler bizim için önemlidir. Emek veren sanatçımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, öğrencilerine değer kazandıran faaliyetleri sürdürecek; kültürü ve eğitimi birlikte yaşatan bir okul olmaya devam edecektir."