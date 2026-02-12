DÜNYA dışı akıllı varlıklar gizemli yakın temaslarını gezegenin birçok bölgesinde hiç olmadığı kadar hissettirmeyi sürdürüyor; RUS uzay merkezi ROSSCOMOS 2013 yılında Moskova yakınlarına düşen GÖKTAŞI ve devamında ard arda yaşanan sıradışı olaylar ile ilgili 2019 yılında hazırladıkları geniş kapsamlı rapor , GİZLİ SAKLI orada duruyor.

Gezegenimiz çığır açacak değişimlere , tanışmalara doğru koşar adımlarla ilerliyor. Şubat ayı anlık değişimlere sahne olacak. Oldukça karışık döngü içerisinde spekülasyonlar , provokasyonlar ve manipülasyonlar hız kesmeden devam edecek. 15 ve 28 tarihleri arası okyanuslar , denizler tehlikeli konumda ve sular durulmuyor, siber saldırılar ivme kazanacak.

Ekonomiye bağlı global sistemin sarsıntılarını hemen her alanda fazlasıyla hissetmeye başlayacağız. Kuzey yönlü yer sarsıntılarına dikkat çekmek istiyorum. Dünyadaki kurgu , hazırlanan sahne Hollywood filmlerini aratmayacak. Aksiyon , gerilim , komedi , animasyon ve savaş kategorilerinde oyuncular , senaristler , yönetmenler bize nasıl bir seyir vaad ediyor ? izleyip göreceğiz.