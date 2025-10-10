GÜNEŞ sistemimiz mercek altında; Uzaklardan gelen yüksek akıl ve olağan dışı üst seviye teknolojik keşif CİSİMLERİ 2012 başlangıç yılı olmak üzere sırasıyla 2017 ve 2019 yılları kendilerini sergilemekten çekinmeden DÜNYAYI boyursal şekillendirme projelerini tÜm ayarlarla oynayarak gerçekleştirmeye devam ediyorlar. 2025 aralık ayı içerisinde KUYRUKLU YILDIZ kostümü kuşanmış gizemli bir keşif cismini daha heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki günler özellikle 7 ekimde başlayacak süreç , liderlerin üstünlük savaşlarına , güç dengelerinin değişimine ve belki de DOĞRU bilinen birçok YANLIŞIN teker teker gün yüzüne çıkmasına şahitlik edebiliriz.



17-29 ekim tarihleri arası SAVAŞÇILARIN ve BARIŞÇILARIN düellosu çetin geçebilir, sıradışı yaptırımların şiddeti artabilir, kalabalık toplulukların adalet arayışları ve buna bağlı anlık olaylar patlayabilir. İnançlar üzerinden yapılacak birtakım provakasyonlar ırk ve mezhep ayrımcılarının ekmeğine yağ sürebilir. GEZEGENİN yeraltı zenginlikleri için ileriye dönük REFORMLAR ve buna bağlı güç savaşlarının başlangıç yapma olasılığı yüksek.

Güneş ve ay dans etmeye devam ediyor. Hangi fügirleri sergileyeceklerini ilerleyen zamanlar içinde göreceğiz. 17 ve 19 ekim tarihlerine dikkat.