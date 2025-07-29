KOSMOS'DAN gelen tanımlanamayan enerjilerin , cisimlerin , 2020 yılından itibaren gezegeni yakın markaj takibe almalarının esaslı sebepleri saklanamayacak boyutta ortaya çıkmaya başladı; ONLAR aslında tanımlanamayan cisimler , enerjiler değil binlerce yıldır bu gezegendeki tüm DEĞİŞİMLERE , DÖNÜŞÜMLERE bizzat katkılı kontrol enerjilerini yayan , yansıtan YXV33 varlıklar.

Canlıların en TEHLİKELİSİ İNSAN , tanrısal enerjilerin uyarıcı mesajlarını algılamak yerine geçmiş dünya tarihinde yaşandığı gibi onlarla savaşmayı seçerek kendi sonunun başlangıcını hızlandırıyor. Öncelikli olarak 1 , 8 ve 9 ağustos tarihleri dikkat çekiyor. Tüm enerji ağlarında yaşanacak blokeler ve beraberinde güçlü ve anlık değişimli HAVA akımlarının ATEŞ , TOPRAK , SU , METAL , TAHTA kısacası tüm enerjileri tetikleyerek şiddetli konuma getirmesi yaşanacak felaketlerin bir İŞARETİ. 22 ağustosa kadar sürecek bu döngü içerisinde , yer altı faaliyetlerinin İVME kazanarak aktif konuma geçmesiyle birlikte öngürülemez , başa çıkılması zor ve TEKNOLOJİK imkanların yetersiz kalacağı karmaşık olaylar zincirleme devam edecek.