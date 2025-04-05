Rus ekonomisine bakıldığında göze ilk çarpan husus özel tüketimin görünümünün hiç iç açıcı olmadığı. Satın alma gücü, düşük ücret artışı ve artan enflasyon tarafından aşındırılırken tüketici beklentilerinin de azaldığı görülmekte. Tüketici kredileri daha maliyetli ve elde edilmesi çok daha zor hale gelmiş bir durumda ve konut kredileri için kapsamlı faiz destek programı sona ermiş bulunmakta. Belirgin şekilde daha düşük büyümeye rağmen, tam istihdam, satın alma gücünde mütevazı iyileşme ve hane halkı tasarruflarının harcanması, bu yıl özel tüketimi sürdürmek için yeterli olacağı konusunda kuşku uyandırmakta. Kamu sektörünün tüketimi yönlendirmedeki rolünün de daha belirgin hale geleceği beklenilmekte.

Rusya’nın uluslararası yaptırımları bir dereceye kadar atlatmayı başardığını gözlemleyebiliyoruz. Ham petrol ve rafine petrol ürünleri ihracatındaki düşüşlerin öncülüğünde, hacim ile ilgili Rus ihracatı geçen yıl görünüşe göre biraz azaldı. İthalatın dolar değeri geçen yıl %1 daraldı ve artan ithalat fiyatları nedeniyle ithalat hacmi muhtemelen daha da daraldığı düşünülüyor. Başkan Trump’ın teşvik ettiği Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilmediği sürece, Rusya'ya uygulanan yaptırım baskısında önemli bir değişiklik olmayacağı varsayılmakta.

Rusya geçen yıl yine cari hesap fazlası üretti: yaklaşık 54 milyar dolar. Beklenti cari hesabın yıl boyunca fazla vermeye devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda cari fazlanın, Rus ihracatının ortalama fiyatındaki düşüşle birlikte hafifçe daralması istikametinde. Bir varil petrolün ortalama ihracat fiyatı geçtiğimiz yılda 69 dolar olduğu da önemli bir faktör.

Ukrayna savaşı sırasında hükümet harcamalarındaki güçlü artış, Rusya'nın mali politikasını açığa sürükledi ve açıklar yaklaşık %2,5 seviyesinde seyretti. Rusya, en azından bu yıl için bütçelediğinden daha büyük bir açığı finanse edebilecek durumda olmalı. Açığın, artan hükümet borçlanmasıyla finanse edilmesi planlanıyor . Rus hükümetinin GSYİH'ye göre oldukça düşük bir borç oranı var- GSYİH'nin yaklaşık %20’si- ayrıca Ulusal Varlık Fonu'nda çekilebilecek bir miktar likidite mevcut. Şubat sonu itibarıyla Ulusal Varlık Fonu'ndaki likit varlıklar- fonun likit varlıklarının üçte ikisinin savaş nedeniyle tükenmiş olmasına rağmen -hala yaklaşık 3,4 trilyon rubleye eşit: yaklaşık olarak GSYİH'nin %2'si.

Rusya, Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğü sürece çok sayıda farklı risklerin ekonomik büyümenin etkileyebileceği ortaya sürülmekte. Hükümet ek savaş faaliyetlerini finanse etmek için harcamaları sürekli olarak artırma mecburiyetinde. Bu tür harcamalar üretime tahminlerin üzerinde kısa bir destek sağlasa da, aynı zamanda ekonomideki yapısal dengesizlikleri de kötüleştireceği kuvvetli bir olasılık. Merkez bankası enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha da sıkılaştırmaya başvurmaya teşvik edilecek.

Uluslararası piyasalar da yüksek faiz oranları savaş çabalarını desteklemeyen endüstrilerin büyüme olasılıklarına zarar verirken, sıkı para politikası rejimini terk etmek kontrol edilemeyen bir enflasyon sarmalına ve ekonomik krize yol açabileceğini vurgulamakta.