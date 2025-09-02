CHP İstanbul İl Örgütü’nün 38. Olağan İl Kongresi’nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesine Ankara Barosu’ndan tepki geldi. Baro, mahkemenin verdiği kararın “yok hükmünde” olduğunu belirterek, “Yargıyı siyasallaştıran iktidar meşru değildir” açıklamasını yaptı.

İptal Kararları Açık Bir "GÖREV GASPIDIR"

Açıklamada; "Asliye hukuk mahkemeleri, siyasi parti kongrelerine ilişkin karar vermeye yetkili değildir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca kongreler ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılır ve verilen kararlar kesindir. Söz konusu kararlar, yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilir. Bu çerçevede asliye hukuk mahkemelerinin verdiği iptal kararları açık bir görev gaspıdır ve yok hükmündedir. Yargının siyasetin baskısı altında parti iradesine müdahale etmesi, hukuk devletini yok etmekte ve demokrasiyi ağır biçimde yaralamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

“Yargıyı siyasallaştıran iktidar meşru değildir”

“Hukuku gasp eden hiçbir kararı, yargıyı araçsallaştıran hiçbir iktidar meşru saymıyoruz. Savunma makamı, yurttaş iradesinin ve demokrasinin yanındadır.”