Ankara’nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, kültür ve sanatla dolu bir gün yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Eti Çocuk Tiyatrosu “Bir Bilmecem Var Çocuklar” adlı tiyatro oyununu Cankara Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahneledi.

347336385 1761848648

İki seans halinde gerçekleştirilen gösteriye, ilçedeki ilkokul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Yazarlığını Dr. İpek Wiesman’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Ünsal Sicili’nin üstlendiği oyunda; Buse Doğan, Çağatay Varol, Gülşah Kağan, Hakkı Can Erol ve Onur Doğan sahne aldı.

347336387 1761848657

JETCO 2. Dönem Protokolü ve Fuarcılık İşbirliği İmzalandı
JETCO 2. Dönem Protokolü ve Fuarcılık İşbirliği İmzalandı
İçeriği Görüntüle

Eğlenceli ve eğitici içeriğiyle dikkat çeken oyun, çocuklara hem keyifli dakikalar yaşattı hem de değerli mesajlar verdi. Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere ve ailelere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerin yıl boyunca süreceğini belirtti.

Kaynak: AA