TPAO, söz konusu haberlerde adı geçen firmanın, 2016 yılında özelleştirme kapsamında Zülfikarlar Holding tarafından satın alınan TP Petrol Dağıtım A.Ş. olduğunu bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30 Ekim 2025 tarihinde basında yer alan 'Türkiye Petrolleri’ne operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'dir. TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016 yılında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir.

Söz konusu haberlerin, Türkiye’nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.”

“TPAO’nun perakende akaryakıt işletmeciliği bulunmamaktadır”

Açıklamada, TPAO’nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak yalnızca hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürüttüğü hatırlatıldı.

“Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD), geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 4 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir.”

TPAO, söz konusu şirketin markayı izinsiz kullanmaya devam ettiğini belirterek, hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı:

“TPAO’ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir.

TPAO, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır.”