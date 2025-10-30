Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek Almanya’ya çağrıda bulundu:

“Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak, örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz?”

“Ticaret Hacmimizi 60 Milyar Dolara Çıkarmayı Hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi:

“Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”

“Herkesin Taşın Altına Elini Koyması Gerekiyor”

Gazze’deki insani durum hakkında konuşan Erdoğan, uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı:

“Evvela bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması gibi yeniden yapılanma sürecinde de herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade ettim.”

“Bizim de Ankara Kriterlerimiz Vardır”

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye'ye yaklaşılıyorsa, bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa'ya ve dünyaya açılırız.”

Almanya Başbakanı Merz: “Türkiye’yi AB’nin Yanında Görmek İstiyoruz”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine destek verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı.

“Ben ve Federal Hükumet olarak Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin yanında, bu yolda ilerlerken görmek istiyoruz.”

Merz ayrıca, Türkiye’nin 20 Eurofighter uçağı alımı kararından duydukları memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemine değindi.

“İlk Defa Kalıcı Bir Barış Umudu Var”

Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Merz, ateşkes sürecindeki ilerlemeyi olumlu bulduğunu belirtti:

“Rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin ilerleme kaydetmesi çok olumlu gelişmeler. İlk defa kalıcı bir barış umudu var.”