Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Sivil ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kullandığı araç tespit edilerek durduruldu.

Araçta 14 Bin Sentetik Ecza Bulundu

Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı detaylı aramada, 14 bin adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, araç sürücüsü K.D. (26) gözaltına alındı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.