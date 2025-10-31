AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

Deprem, başta Balıkesir merkez olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişiler sarsıntının ardından evlerinden dışarı çıktı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri bölgedeki sarsıntıyı yakından izliyor. Yetkililer, vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.