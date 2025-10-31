2018/7261 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/7261 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, PİYADE Mahalle/Köy, 45368 Ada, 6 Parsel, ZEMİN KAT 9 NOLU BB Nolu Bağımsı ...

Adresi : Piyade Mahallesi 1974.Cad No:42/A Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 539,00 m2

Arsa Payı : 90/539

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ETİMESGUT BELEDİYESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KALMAKTA,BLOK NİZAM,4 KAT,KONUT İMARLIDIR.ÇEKME MESAFESİ ÖNDEN 5M,KOMŞU PARSELDEN 3 MDİR.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:10

27/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.