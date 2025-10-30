Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı. Bu hedefin, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ortaklığın sağlam bir zemine oturduğunu gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, savunma sanayii başta olmak üzere geniş iş birliği alanlarının geleceğe dönük stratejik bir sinerji vaat ettiği kaydedildi.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki insanlık dramının tekrarlanmaması ve kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olacağı yönündeki Türkiye’nin net duruşunu bir kez daha vurguladığını söyledi. Bu yaklaşımın hem insani hem de bölgesel istikrar açısından Türkiye’nin ilkesel tutumunu ortaya koyduğunu belirtti.

Suriye konusunda ise eş güdüm ve 10 Mart mutabakatının uygulanması yönündeki kararlılık, Türkiye’nin barış, istikrar ve dayanışma merkezli diplomasi anlayışını yansıtmaktadır.