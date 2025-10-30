He Yongqian, bugün düzenlenen basın toplantısında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen Çin-ABD ticaret istişarelerine ilişkin soruları yanıtladı.

“Kazanımlar büyük çabalarla elde edildi”

Sözcü He, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde ulaşılan sonuçların her iki tarafın yoğun çabalarıyla elde edildiğini vurgulayarak, “Çin, ABD tarafıyla bu kazanımları hayata geçirerek küresel ekonomiye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırmaya hazırdır.” dedi.

He, görüşmelerin iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde yürütüldüğünü belirterek, “Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde yürütülen diyalog, sorunların çözümünde etkili bir yoldur.” ifadelerini kullandı.

“Diyalog, sorunların çözümünde en etkili yoldur”

Çinli sözcü, görüşmelerde elde edilen olumlu sonuçların, iki ülke arasındaki ticari diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

He Yongqian, Çin’in ABD ile ilişkilerinde istikrarlı, yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ortamı oluşturma yönündeki kararlılığını yineledi.