ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze’deki ateşkesin devam ettiğini ancak bölgede bazı çatışmaların yaşanabileceğini belirtti. Washington’da gazetecilere açıklama yapan Vance, Hamas ile İsrail’in birbirlerini ateşkesi bozmakla suçladığını hatırlattı.

Vance, “Gazze’de ateşkes devam ediyor. Bu, bölgede bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı, Hamas veya Gazze’deki başka grupların İsrail askerlerine saldırabileceğini ve İsrail’in buna karşılık verebileceğini öngördüklerini kaydetti.

Ateşkesin genel olarak sürdüğünü belirten Vance, tüm taraflara rağmen barışın devam edeceğini öngördüklerini söyledi.