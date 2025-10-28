Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’daki Anchorage Zirvesi’nde geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umduklarını söyledi. Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 3’üncü Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Avrasya bölgesinin çok kutuplu dünya düzeninin jeopolitik merkezi haline geldiğini vurguladı.

“Batı, yeni bir Avrupa savaşı için hazırlık yapıyor”

NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini eleştiren Lavrov, “Batılılar, Rusya ve Belarus’un batısında yeni büyük bir Avrupa savaşı için hazırlıklarını gizlemiyor, bunun için koalisyonlar kuruyor. Avrupa NATO üyeleri, Kiev yönetimine askeri, maddi ve siyasi destek sağlayarak Ukrayna’daki çatışmaları uzatıyor” dedi.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin ABD’yi Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırarak çözme fikrinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizini samimi bir şekilde çözmek istediğini ve Anchorage Zirvesi’nde geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz. Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi” ifadelerini kullandı.

“Rusya’nın NATO’ya saldırma niyeti yok”

Lavrov, Rusya’nın NATO veya AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını da vurgulayarak, “Avrasya bölgesinin NATO derebeyliğine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Avrasya kıtası dışından gelebilecek tehditlere karşı güvenlik garantileri üzerinde uzlaşıya varılması, ortak alanımızı çatışmalardan arındıracak ve karşılıklı fayda sağlayan üretken iş birliğine olanak tanıyacaktır” diye konuştu.