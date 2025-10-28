SÜMER TAŞKIRAN

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal mesajında, Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı verilen destansı bir mücadelenin, tam bağımsızlık inancının ve halk iradesine dayalı çağdaş bir devlet anlayışının eseridir.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi olmadığını vurgulayan Aksakal, “Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye olan sarsılmaz inancının ifadesidir” dedi.

Aksakal, Demokratik Sol Parti olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında Cumhuriyeti koruma ve geleceğe taşıma kararlılığından asla taviz vermeyeceklerini belirterek, “Türkiye’nin aydınlık yarınlarına katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Mesajının sonunda Aksakal, “Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle kutlamasını tamamladı.