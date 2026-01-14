İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, güneydeki Refah kentinde konuşlandığı bazı bölgelerde saldırılar gerçekleştirdi. Kentin güneybatısındaki bazı bölgeleri hava saldırısıyla doğu bölgelerini ise topçu atışlarıyla vurdu.

Yerel kaynakların aktardığına göre ise İsrail ordusuna ait helikopterler Refah'ın kuzeyindeki bölgelere makineli silahlarla ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde ise Bureyc Mülteci Kampı ile kampın kuzeydoğu kesimleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail ordusu dün Refah kentinde 'çıkan çatışmada' iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, iki İsrail askerinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında sağlık personeli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli bir sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolündeki şehrin doğusunda yer alan Beni Suheyla bölgesinde Filistinli Hatem Ebu Salih, İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Cenazesi Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezine getirilen Ebu Salih'in aynı sağlık kurumunda personel olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi. Kentin kuzeyi de askeri helikopterlerden açılan makineli tüfek atışlarıyla tarandı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da tutukladığı Filistinlinin evini patlayıcıyla yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla tutukladığı, Filistinlinin evini havaya uçurdu.

Yerel kaynaklar, sabah saatlerinde çok sayıda İsrail askerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklu Ahmed Eburrab'a ait 3 katlı binaya girdiğini aktardı.

Askerlerin Ahmed Eburrab'a ait binanın ikinci katını patlayıcılarla havaya uçurduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yıkım öncesinde de binanın çevresindeki bölgeyi kapattığını, onlarca aileyi yakınlardaki evlerini boşaltmaya zorladığını ve çevredeki 5 evi 'askeri karargaha' dönüştürdüğünü ifade etti.

Öte yandan İsrail askerlerinin beldedeki çok sayıda eve baskın düzenlediği, geniş çaplı aramalar yaptığı, evlere zarar verdiği ve en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı da bildirildi.

Filistinli Eburrab, 26 Aralık 2025'te, İsrail'in kuzeyindeki Afula bölgesinde 2 İsrailliyi aracıyla ezdiği ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla, ateş açılarak yaralandıktan sonra gözaltına alınmıştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nda yer alan habere göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Tubas, Nablus, Cenin kentlerindeki bazı beldelere baskınlar düzenledi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya beldesindeki baskında bazı Filistinliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir ile Kufr Malik beldelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi alıkoyup darbetti. Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.

El Halil kentinin doğusundaki Buyira bölgesinde de İsrail ordusu düzenlediği baskında 4 Filistinliyi bir süre alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'e bağlı İzna beldesinde, belediye görevlisi 2 kişiye saldırdı.

Görevleri başında çalışırken darbedilen Su İşleri Birimi Sorumlusu Tarık Tamizi ile görevlilerden Ahmed Beşir Selimiye'nin vücutlarında morluklar oluştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillierin, Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü geniş çaplı baskınlarda 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Cenin ve Tulkerim ile güneyindeki El Halil kentlerine baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus'un doğu ve batısındaki köylere baskınlar gerçekleştirdiği, kent genelinde 18 genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Cenin, Tulkerim, El Halil ve Kudüs'teki baskınlarda da toplam 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.