CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek kendilerine emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirterek, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan ülkemiz, ağır koşullara rağmen Atatürk'ün önderliğindeki inançlı kadrolarla önce bağımsızlığı kazanmış, ardından Cumhuriyeti ilan etmiştir. Vatandaşlarımızı eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden irade, kısa sürede ülkemizi çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturarak, büyük bir kalkınmayı başarmıştır. Cumhuriyet devrimleri bölgemizdeki milletlere de ilham olmuştur. Demokratik hukuk devletimiz ve yurttaşlık haklarımız bizlere Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan mirastır. Hepimizin vazifesi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyetle gelen kazanımlarından taviz vermemiştir" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de darbelere muhatap olduğunu, genel başkanlarının hapse atıldığını, partinin mal varlıklarına el konulduğunu ancak CHP'nin hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmadığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühü ile kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek varken, mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere tenezzül etmiştir. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ancak seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırıları altındadır. Kendi çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üzerinde gören bu yapı, şahsi menfaatleri için halkımızın huzurunu ve refahını feda etmektedir. Milletimiz bir sivil darbeye karşı, meydanlarda demokratik direnme hakkını kullanmaktadır. Bu mücadele ile savunulan; bir mevzi olarak Cumhuriyet Halk Partisi değil, bir cephe olarak çok partili demokratik sistemimizdir. Savunulan, toplumsal barışımız ve eşit yurttaşlık haklarımızdır. Demokrasiye inanan herkesle birlikte savunulan, Türkiye Cumhuriyeti'dir. 102 yıl sonra bugün, Cumhuriyetimizin yeniden kurtarılmasına; demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır. Bu inançla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." (DHA)