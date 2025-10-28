Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen '9’uncu Future Investment Initiative Forumu (FII)' açılış törenine katıldı. Yılmaz, foruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Küresel yatırımcılar, devlet başkanları ve düşünce liderlerini bir araya getiren FII9 Forumu, bu yıl ‘Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek’ temasıyla geleceğin ekonomik yönelimlerini tartışmak üzere Riyad’da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Türkiye–Suudi Arabistan Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Nurettin Nebati ile birlikte, Türkiye’yi temsilen bu önemli platformda yer alıyoruz.

Ana forumun yanı sıra katıldığımız ‘What’s the True Cost of Economic Security?’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında; ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin yatırım akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni fırsatlar ve adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı gibi konuları ele aldık.

Türkiye olarak, stratejik çeşitlendirmeyle güçlenen, açık ve dirençli bir ekonomi vizyonunu savunuyoruz.

Jeostratejik konumumuz, güçlü üretim altyapımız ve yenilikçi girişim ekosistemimizle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında güvenilir bir üretim ve lojistik üssü olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası iş birliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz.”