MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı yazılı mesajda Cumhuriyet’in 102’nci yılını kutladı. Bahçeli, mesajında “Terörsüz Türkiye” hedefini vurgulayarak, ülkenin ikinci yüzyılına huzur, istikrar ve kardeşlik içinde gireceğini söyledi.

Cumhuriyet’in Türk milletinin diriliş sembolü olduğunu belirten Bahçeli, “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılının ikinci yılına hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ulaşılmıştır. Önümüzde Türk ve Türkiye Yüzyılının umut dolu günleri vardır” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye, kardeşliğin şahlanışıdır”

Bahçeli, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, “Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır” dedi.

Bölücü terör örgütünün tamamen son bulmasının ülkeye “kalıcı bahar havası” getireceğini vurgulayan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet’in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin ve Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir”

Bahçeli, Cumhuriyet’in milletle devlet arasındaki bağı güçlendiren bir değer olduğunu söyleyerek, “Cumhuriyet halka dayanan, halkla yaşayan, halkın hissiyat ve iradesiyle var olan yönetim demektir. Aynı zamanda kimsesizlerin kimsesidir” dedi.

MHP lideri, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak, “Cumhuriyet’in ilelebet var olacağına inanmışlıkla ve kararlılıkla beyan ediyorum” ifadeleriyle kutlama mesajını tamamladı.