Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem anında panik yapılmaması, telefonların yalnızca acil durum ve yangın ihbarı için kullanılması, sabitlenmemiş dolap, raf ve pencerelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımda, sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelerek “hayat üçgeni” oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Başın iki el arasına alınarak ya da koruyucu bir malzemeyle korunması, sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda kalınması gerektiği belirtildi.

Merdivenlere veya çıkışlara doğru koşulmaması, balkon ve pencerelerden atlanmaması ve asansör kullanılmamasıuyarısında bulunulan açıklamada, sosyal medyada yayılabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmî kaynaklardan gelen bilgilere güvenilmesi gerektiği ifade edildi.

Deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

“Önce kendi emniyetinizden emin olun, ardından çevrenizde yardıma ihtiyacı olan kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar sık görülür. Gaz kokusu alırsanız vanayı kapatın, camları ve kapıları açın, hemen binayı terk edin. Acil durum çantanızı alarak mahalle buluşma noktasına gidin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.”

Açıklamada ayrıca, artçı depremlerin hasarlı binalarda ek zararlara neden olabileceği hatırlatılarak, sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı yapılara girilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara, haberleşmelerini kısa mesaj (SMS) veya internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapmaları, hayati durumlar dışında telefon görüşmesinden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.