Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara, yalnızca resmî kurumların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı merkezli ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Depremin ardından AFAD ve diğer kurumların bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşlara güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.