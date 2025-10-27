Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, ilçede bazı binaların yıkıldığı bildirildi. Enkaz altında kalan vatandaşların olup olmadığına dair çalışmalar sürüyor. Ekipler bölgeye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bazı binaların yıkıldığını fakat ca kaybı olmadığını belirtti. Sındırgı ilçesinde ikamet eden vatandaşların panik havasında ve sokakta olduğunu da yaptığı açıklamaya ekledi.

