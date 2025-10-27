İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla ülkedeki adaletsizliklere dikkat çekti. “Bu ülkede yaşayan 86 milyon insandan sadece biri olarak sesleniyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu, Türkiye’de yargının siyasetin aracı haline geldiğini vurguladı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden haksızlık ve hukuksuzlukların herkes tarafından görüldüğünü belirten Dilek İmamoğlu, “Yargı artık bir adalet terazisi olmaktan çıkıp siyasetin sopasına dönüştü” dedi. İmamoğlu, milyonlarca insanın meydanlarda “hak, hukuk, adalet” diye haykırdığına dikkat çekerek, “Suçu günahı olmayanlar aylarını, yıllarını veriyor zindanlarda” ifadelerini kullandı.

“Devlet, yurttaşını koruyan kalkan, mazlumun yanında duran güç olmalıdır. Ama şimdi soruyorum: Devlet nerede?” diye soran İmamoğlu, adaletin ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kadar suçsuz insana cezaevinin hak görüldüğü bir ülkede kimse dışarıda özgür kalamaz. ‘Yaptım oldu’ zihniyetiyle hareket eden bir ülkede demokrasinin esamesi okunamaz. Onurlu insanlar olarak adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Birbirimize, irademize, dayanışmamıza tutunacağız.”

Mesajını umut çağrısıyla sonlandıran Dilek İmamoğlu, “Bu topraklarda adaletin sesi bir gün yeniden yükselecek. Türkiye bir gün adaletin ve huzurun yurdu olacak” ifadelerini kullandı.

