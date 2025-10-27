Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 Nolu Barosu öncülüğünde bir araya gelen hukukçular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk açısından “soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu” niteliğinde olduğunu belirtti. Ağdemir, “Bu suçları işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi insanlığın ortak görevidir. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi derhal göreve çağrılmalıdır” dedi.

Filistin halkına yönelik sistematik saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı ve Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olduğunu vurgulayan Ağdemir, uluslararası toplumun sessizliğini “tarihi bir utanç” olarak nitelendirdi.

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Demir ise “Hukukçular ve Barolar Ortak Beyannamesi”ni okuyarak, “Her imza, Gazze’de adalet mücadelesi veren insanların yanında durmak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Avukat Elif Büşra Turhan da İsrail’in işlediği suçlara karşı adaletin sesi olma umuduyla toplandıklarını belirterek, Yeryüzünde Adalet Platformu’nun çocuk hakları başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlallerini kayıt altına aldığını söyledi.

Hukukçular ve Barolar Ortak Beyannamesi’nde, on binlerce sivilin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği hatırlatılarak şu çağrılar yapıldı:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) göreve çağrılmalı. Soykırımcı İsrail’e silah satışları ve destek durdurulmalı. Filistin Devleti tanınmalı, mağdurların zararları tazmin edilmelidir.”

Beyannamede ayrıca Filistin halkının kendi kaderini tayin, bağımsız devlet kurma ve güvenli biçimde evine dönme hakkının uluslararası hukukla güvence altında olduğu belirtilirken, “Nehirden denize özgür Filistin” ifadesinin adalet ve insan onurunun sembolü olduğu vurgulandı.

Etkinlik sonunda, ortak beyannamenin tüm dünya hukukçularının imzasına açıldığı ve ‘www.lawyersstandforgaza.org’adresinden erişilebileceği duyuruldu.