Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ekim 2025 dönemine ilişkin araştırmasına göre, açlık sınırı 30 bin 61 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 92 bin 238 TL’ye çıktı.

Verilere göre, açlık sınırı mevcut asgari ücreti 7 bin 957 TL aştı. Dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını kapsayan yoksulluk sınırı ise dört asgari ücret tutarını geride bıraktı.

Birleşik Kamu-İş, artan gıda fiyatları ve yaşam maliyetlerindeki yükselişin, özellikle dar gelirli ve sabit ücretli çalışanların geçim koşullarını daha da zorlaştırdığını vurguladı.