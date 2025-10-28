Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren ve şampiyonluğumuzun mimarlarından olan teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Eroğlu ve ekibine kulübümüze sundukları katkılar ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Eroğlu’nun performansı

Dört yıl aradan sonra Gençlerbirliği’ni TFF 1. Lig’de ikinci yaparak Süper Lig’e çıkaran Hüseyin Eroğlu, bu sezon takımın başında çıktığı 10 Süper Lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, son olarak evinde oynadığı lig maçında Tümosan Konyaspor’a 2-1 mağlup olmuştu.