Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, ekmek ve temel gıda ürünlerinde tüketiciyi koruyacak daha etkin ve sürdürülebilir bir tarife sistemine geçilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Arz desteği sürecek

Toplantıda, üretiminde sıkıntı yaşanan bazı gıda ürünlerinde, iç piyasadaki arzı dengelemek amacıyla ithalat desteğinin sürdürüleceği belirtildi. Bu adımın, üretim tahminleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Yeni tarife sistemi gündemde

Ekmek başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin fiyatlandırılmasında kullanılan mevcut tarife sisteminin yeniden ele alınacağı açıklandı. Mevzuatın gözden geçirilerek daha etkin, sürdürülebilir ve adil bir fiyatlandırma yapısına geçilmesi hedefleniyor.

Erken uyarı sistemi güçlendirilecek

Toplantıda ayrıca, sera yatırımları ve tarımsal sulama desteklerinin artırılmasının önemine dikkat çekildi. Gıda fiyatlarında dalgalanmayı önlemek için yürütülen erken uyarı sistemi çalışmalarının da hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.