Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini açıkladı.

Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Takaichi’nin bugün Tokyo’da Trump ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik konularının ele alındığını ifade eden Leavitt, Japonya Başbakanı’nın Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini dile getirdi.

Japon basınında yer alan haberlere göre Takaichi’nin bu yöndeki niyeti doğrulandı ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.