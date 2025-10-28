Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, maskeli ve palalı bir grubun öğrencilere saldırdığı bildirildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ellerinde pala ve sopalar bulunan kişilerin bir grup öğrenciye doğru koştuğu görüldü. Saldırıda bir öğrencinin kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin bazı saldırganları gözaltına aldığı ve soruşturma başlattığı bildirildi.

Olayın ardından Öğrenci Kolektifleri, yaşananlara tepki gösteren bir metin yayımladı. Metinde şu ifadelere yer verdi: “Elinde palalarla kampüse elini kolunu sallayarak giren sivil çeteleri kollayan polisler, kendi haklarını savunan üniversitelileri gözaltına aldı. Bir arkadaşımız faşist çetelerin saldırısıyla kafasından yaralandı ve şu an hastanede müşahede altında. Haziran İsyanı’nda Ali İsmail Korkmaz’ın katledilmesinin ardından devlet eliyle bu saldırı yeniden sahnelenmek isteniyor.”

Öğrenciler açıklamalarının devamında şu soruları yöneltti: “SORUYORUZ: Ellerinde sopayla, palayla kampüse sokulan bu çetelerin kaçı gözaltında? Üniversite içinde yaşanan bu şiddet nasıl mümkün olabiliyor?”

Öğrenciler, saldırının faillerinin ve ihmali bulunan görevlilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

.