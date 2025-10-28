Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Bu durum borsalardaki yükselişleri desteklerken, ABD'li şirketlerin açıkladığı bilançolar ise şirketlerin şu ana kadar genel olarak gümrük vergilerinden büyük ölçüde etkilenmediğini ortaya koyuyor. Piyasalar son gelişmeleri olumlu karşılarken, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözüleceğine dair tereddütler de devam ediyor.

Başkan Trump'ın Asya turu da devam ediyor. Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae ile bir araya gelen Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir güce ulaşacağını söyledi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump ve Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini beklediğini bildirdi.

Bu gelişmelere ek olarak Fed'in yarınki faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin azalmasıyla yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebi azalırken, bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Dün yüzde 3,2 değer kaybeden altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 3 bin 962 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına gerileyerek yüzde 3,98'de seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,6 seviyesine inerken, Brent petrolün varil fiyatı OPEC+ ülkelerinin üretimi artırabileceğine yönelik haber akışıyla yüzde 0,7 azalışla 64,7 dolara geriledi.

New York borsası pozitif seyretti

Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini erteleyebileceğine yönelik beklentiler sonrasında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yaşanan düşüş dikkati çekti. Energy Fuels'in hisseleri yaklaşık yüzde 11, USA Rare Earth'ün hisseleri yüzde 8'den fazla ve MP Materials'ın hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca, veri merkezi pazarında Nvidia'ya rakip olacak yapay zeka çipini tanıtan ABD'li çip şirketi Qualcomm'un hisseleri yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı ve yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD), 1 milyar dolarlık işbirliği kapsamında iki yeni nesil süper bilgisayar geliştirileceğini duyurması sonrasında da AMD'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Bu hafta, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon'un aralarında olduğu dev şirketlerin açıklayacağı bilançolar da yatırımcıların odağında yer alacak.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsalarında da dün ticari gerilimlerin azalacağına yönelik iyimserlikle yükseliş eğilimi hakimdi.

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle ekimde yükseldi. Buna göre, eylülde 87,7 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 88,4 puana çıktı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında ise bugün karışık bir seyir öne çıkıyor. Analistler, Trump'ın Asya turundan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve karara ilişkin bankadan gelecek açıklamalar da piyasaların odağında yer alıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksinde ise yatay bir seyir izleniyor.

Borsada bugün kapanış seansı 12.30-12.40 arasında gerçekleşecek

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.853,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azaldı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,2 azalışla 41,8685'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 41,9613'ten işlem görüyor.

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşecek.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı GfK tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, ekim ayı New York Fed tüketici güven endeksi

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu