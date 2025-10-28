Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih, İsrail'in Gazze'de belediye araç ile ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini bildirdi. Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya. Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok" dedi.

Kaynak: DHA