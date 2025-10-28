ABD’de federal çalışanları temsil eden Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), bütçe anlaşmazlığı nedeniyle süren hükümet kapanmasının bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

AFGE Ulusal Başkanı Everett Kelley, yaptığı açıklamada hükümet kapanmasını “ailelere, topluluklara ve ülkeyi bir arada tutan kurumlara zarar veren önlenebilir bir kriz” olarak nitelendirdi. Kelley, kapanmanın ne zaman sonlanacağına dair net bir takvim olmadığını vurgulayarak, sürecin vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olduğunu, küçük işletmelere zarar verdiğini ve hükümete olan güveni sarstığını belirtti.

Kelley, hükümetin bir an önce yeniden açılması ve federal çalışanların maaşlarının ödenmesi gerektiğini ifade ederek, “Artık bu kapanmayı sonlandırmanın zamanı geldi” dedi.