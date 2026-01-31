İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 563’e yükseldiğinibildirdi.

HRANA tarafından yapılan açıklamada, protestoların 31 eyalette 203 şehre yayıldığı ve bugüne kadar toplam 660 protesto gösterisinin gerçekleştirildiği belirtildi. Gösteriler sırasında 11 bin 21 kişinin yaralandığı, 49 bin 70 kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi sorunlar nedeniyle başlayan protestoların ülke genelinde etkisini sürdürdüğü, güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu can kayıplarının arttığı kaydedildi.