Migros Depo işçileri Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir eylemde. İşçiler yapılan zamların yaptıkları işe uygun olmadığını ifade ederek, iş bırakma eylemleri düzenliyor. Bunun üzerine, Ankara’nın Kızılay semtinde Migros depo işçileriyle dayanışma eylemi düzenlendi. Alınteri okurları, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Migros mağazası içinde bir araya gelerek depo işçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Eylem sırasında, güvenlik görevlilerinin engelleme girişimlerine rağmen sloganlar atılarak işçilerin talepleri kamuoyuna duyuruldu. Grup, Migros yönetimini işçilerin taleplerini karşılamaya çağırırken, vatandaşlara da Migros’a yönelik boykot çağrısında bulundu. Eylem, işçilerin hak mücadelesine destek mesajlarıyla sona erdi.